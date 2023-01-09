Ученые Академии наук Китая нашли в обычных продуктах вещества, предотвращающие рак

Китайским ученым удалось выявить в распространенных продуктах вещества, способные подавлять раковые опухоли.
Исследователи из Академии наук Китая и Фуцзяньского университета традиционной китайской медицины в ходе экспериментов над лабораторными грызунами установили, что экстракт паслена черного подавляет рост злокачетственных опухолей. Внимательнее изучив молекулярные процессы, ученые пришли к выводу, что рост раковых клеток подавляет соланин — вещество из группы гликоалкалоидов.
Это соединение широко содержится в пасленовых, таких как картофель, баклажан, томат и перец. Однако о лечении рака с помощью овощей говорить пока рано.
Дело в том, что гликоалкалоиды считаются токсичными для организма человека. Ученым необходимо подробно изучить механизмы их воздействия, чтобы оценить степень пользы и вероятные побочные свойства, пишут РИА Новости.