Депутат Государственной Думы Артем Кирьянов — об итогах ушедшего года и рабочих планах

Отмечу, что мои коллеги высоко оценили, что с 2017 года Новгородская область начала серьезно работать над деловым климатом, имиджем региона, который умеет общаться с бизнесом на высочайшем уровне. Все инструменты известны — это и «одно окно», и доступность обращения к руководству региона, и быстрота согласований, и многое другое. Как результат: если в 2017 году мы занимали 53 место в Национальном рейтинге ивестклимата, то сегодня поднялись на 48 позиций и являемся пятыми в стране. Это — мнение бизнеса об удобстве работы в регионе. В части регионального законодательства — еще в 2018 году в Новгородской области создали одну из самых гибких в стране систем предоставления налоговых льгот инвесторам по региональным налогам, которая зависит от объема вложений и численности населения муниципального образования. В 2022 году, с учетом запроса от промышленности, которая начала искать свои ниши, в регионе мы сделали льготы по налогу на имущество организаций «автоматическими» для инвесторов, которые строят или реконструируют площадку для производства. Дополнительно была использована возможность, предоставленная федеральным законодателем, и в 2022 году ввели инвестиционный налоговый вычет для строительной отрасли, IT и телекоммуникаций. Результаты парламентских слушаний и опыт Новгородской области, я не сомневаюсь, будут использованы в работе Государственной Думы.