Депутат Государственной Думы Артем Кирьянов — об итогах ушедшего года и рабочих планах

Открывая первую региональную неделю в этом году, невольно анализируешь: что сделано за год, и что предстоит.
По итогам минувшего года моя работа вновь получила высокую оценку экспертов. Для меня — большая честь оказаться в рейтинге депутатов Государственной Думы в ТОП-50 по эффективности работы, особо важным стало для меня и включение в ТОП — 50 народного голосования, где оценивалась возможность работать со сторонниками, и в ТОП-50 в экспертном рейтинге, где оценивалась работа депутатов федеральными и региональными экспертами.
Не буду оригинален, если подчеркну, что наша работа, депутатов восьмого созыва Государственной Думы, началась в период пандемии, и весь 2022 год шла в условиях беспрецедентного экономического давления, выразившегося и во все возрастающем объёме санкций, и в прекращении работы в России целого спектра недружественных компаний. Очень большой объем работы лёг на нас, членов думского комитета по экономической политике, заместителем председателя которого я являюсь: были заданы крайне жесткие временные рамки. Ускоренное, но скрупулезное, рассмотрение законопроектов, обеспечивающих социально-экономическую поддержку граждан и стабильность бизнеса; тесное взаимодействие с органами исполнительной власти; активная работа с экспертным сообществом — все вкупе нам обеспечить принятие ряда законов, направленных на стабилизацию экономического положения в стране. Это и законы, направленные на поддержку МСП — облегчающие кредитное бремя, лизинг, устанавливающие кредитные каникулы, устанавливающие либерализацию процедуры государственных закупок и смягчение условий концессионных соглашений и офсетных контрактов.
Нам удалось проработать и ввести кредитные каникулы, предоставляемые гражданам и субъектам малого и среднего предпринимательства, в частности, по ипотеке. Я лично смог принять активное участие в работе над этими законопроектами. Отдельной важностью для меня обладает тема развития импортозамещения, в частности, поддержка, так называемых, офсетных контрактов, направленных на развитие регионов и, в том числе, в моей родной Новгородской области. Эти контракты позволяют привлекать дополнительные инвестиции и создавать новые рабочие места, а предприятиям гарантируют рынок сбыта. Нами с коллегами начата масштабная работа по интеграции новых регионов в российскую правовую систему: принят Закон об особенностях госзакупок в новых субъектах, что облегчит экономическое развитие новых регионов.
Должен остановиться отдельно на особое место в пакете антисанкционных законов теме параллельного импорта: закон об использовании результатов интеллектуальной деятельности (РИД) при параллельном импорте товаров: Правительству РФ предоставлено право в текущем году определять перечень товаров или их групп, в отношении которых могут не применяться отдельные положения Гражданского кодекса о защите исключительных прав на РИД, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми эти товары маркированы. В ответ на недружественные санкции США, в сфере финансов в комитете по экономической политике разработан закон «О внесении изменения в Федеральный закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» (об особенностях исполнения кредитными организациями запросов компетентных органов иностранных государств). Этим законом вводится запрет кредитным организациям направлять компетентным органам иностранных государств запрошенные такими органами сведения о клиентах и их операциях, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Мы приняли закон, временно допускающий внесение изменений в условия концессионных соглашений без согласования с Федеральной антимонопольной службой, за исключением сферы ЖКХ, и продолжим работу в этом направлении и в новом году.
На улучшение экономической ситуации и в нашей области, в том числе, направлен и закон о смягчении требований к резидентам территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) в моногородах.
Работа депутата любого уровня, и депутата Государственной Думы, в том числе, обусловлена не только законотворческой деятельностью: депутатская представительская функция крайне важна и является определяющей при принятии того или иного закона. Все законодательные акты, необходимость их принятия, их потенциальная эффективность обсуждалась мною с моими земляками – избирателями на встречах с экспертными сообществами и с гражданами на строительных площадках и на предприятиях региона, в администрациях муниципалитетов и на совещаниях в Правительстве области, с общественными советами при администрациях и с общественными активистами на благоустраиваемых территориях. Мы проговаривали отдельные аспекты различных законов на заседаниях партийных проектов «Зеленая экономика», «Выбирай свое», в ходе общения с жителями городов области на занятиях проектов «Школа грамотного потребителя» и «Жители МКД».
Я уверен: из партийно-депутатской повестки исчезли разногласия по политическому курсу страны, СВО и санкции не только консолидировали элиты как региональные, так и федеральные, но и дали новый импульс эффективному сотрудничеству, стало много так называемых межфракционных законопроектов, касающихся и внутренних вопросов страны. До небывалого минимума сократилось количество межведомственных противоречий, повысилась эффективность взаимодействия по линии «центр — регионы». Для меня очевидно, что по-другому и не может быть в России.
Подводя итоги ушедшего года, считаю необходимым заострить внимание на работе в регионе, как я и подчёркивал, на представительской работе. Всего я успел провести более сорока приёмов граждан, в том числе ежемесячные приёмы по личным вопросам в региональной общественной приёмной председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», организовал и провёл более ста двадцати общественно значимых мероприятий самой разной направленности. Не знаю, много это или мало, но главное — удалось помочь избирателям, тематика обращений ко мне которых была самая различная: это и вопросы, связанные с системой ЖКХ, предоставлением мер социальной поддержки льготным категориям граждан, помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, вопросы образования, здравоохранения.
В настоящее время поступают вопросы, связанные с выплатами денежного довольствия военнослужащим. От семей мобилизованных военнослужащих поступают обращения, связанные с оказанием помощи в вопросах получения мер поддержки семье, детям, родителям. Некоторые обращения требуют дополнительной работы, в таком случае я готовлю и направляю в профильные министерства, ведомства для уточнения ситуации и ее разрешения в интересах людей. Комитет по экономической политике, заместителем председателя которого я работаю, провел парламентские слушания «Законодательная поддержка инвестиционной активности в условиях санкционного давления». Вместе с министром инвестиционной политики Новгородской области Денисом Носачевым мы рассказали об опыте и механизмах поддержки инвесторов в регионе.
Отмечу, что мои коллеги высоко оценили, что с 2017 года Новгородская область начала серьезно работать над деловым климатом, имиджем региона, который умеет общаться с бизнесом на высочайшем уровне. Все инструменты известны — это и «одно окно», и доступность обращения к руководству региона, и быстрота согласований, и многое другое. Как результат: если в 2017 году мы занимали 53 место в Национальном рейтинге ивестклимата, то сегодня поднялись на 48 позиций и являемся пятыми в стране. Это — мнение бизнеса об удобстве работы в регионе. В части регионального законодательства — еще в 2018 году в Новгородской области создали одну из самых гибких в стране систем предоставления налоговых льгот инвесторам по региональным налогам, которая зависит от объема вложений и численности населения муниципального образования. В 2022 году, с учетом запроса от промышленности, которая начала искать свои ниши, в регионе мы сделали льготы по налогу на имущество организаций «автоматическими» для инвесторов, которые строят или реконструируют площадку для производства. Дополнительно была использована возможность, предоставленная федеральным законодателем, и в 2022 году ввели инвестиционный налоговый вычет для строительной отрасли, IT и телекоммуникаций. Результаты парламентских слушаний и опыт Новгородской области, я не сомневаюсь, будут использованы в работе Государственной Думы.
В планах моей работы на ближайшие месяцы нового года по-прежнему законы, которые повлияют положительно на жизнь моих избирателей, на жизнь всех россиян. К их числу относится и законопроект о расширении круга лиц, которые не могут брать в концессии объекты ЖКХ, которым предполагается установление запрета на участие в концессионном соглашении в качестве концессионера юридических лиц, зарегистрированных в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), либо которые находятся под прямым или косвенным контролем таких лиц. Законопроект о передаче имущества ТОСЭР, устанавливающий возможность передачи объектов движимого и недвижимого имущества индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, являющимся резидентами ТОСЭР, созданных на территориях ЗАТО (за исключением Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны РФ), во временное пользование и владение, также крайне важен для страны.
Законопроект о развитии ГЧП в инфраструктурных проект направлен на совершенствование механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) в целях реализации долгосрочных инфраструктурных проектов и повышения их инвестиционной привлекательности для частных инвесторов. Документ инициирован Правительством РФ и напрямую направлен на улучшение жизни граждан: ряд мер направлен на снижение рисков необоснованного завышения стоимости общераспространенных полезных ископаемых при строительстве объектов автодорожной инфраструктуры в рамках концессионных соглашений.
В приоритете у меня будут по-прежнему находиться интересы жителей Новгородской области, продолжится работа по контролю за реализацией национальных, приоритетных региональных проектов, взаимодействие с органами исполнительной власти и с институтами гражданского общества.