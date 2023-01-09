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Косметолог Кудашкина дала советы по восстановлению кожи лица после новогодних застолий

Общество
Косметолог Кудашкина дала советы по восстановлению кожи лица после новогодних застолий

Наиболее эффективные способы восстановить кожу после новогодних праздников и многочисленных застолий перечислила косметолог Елена Кудашкина.

По ее словам, в этот период у многих людей меняется рацион питания и режим дня, что негативно сказывается на состоянии эпидермиса. Из-за обилия жирной пищи, солений и копченостей на лице может появиться отечность и акне.

Чтобы сократить количество высыпаний на лице, эксперт посоветовала прибегнуть к чисткам и пилингам. После таких процедур кожа становится упругой, выравнивается ее рельеф и тон.

Также можно пройти фотодинамическую терапию. Процедура решает проблемы с неровным тоном кожи, морщинами и оплывшим овалом лица.

Что касается защиты кожи во время прогулок, следует использовать питательный крем, в составе которого нет воды. При ясной морозной погоде важно обеспечить защиту от ультрафиолетовых лучей — SPF 30, резюмировала медик в беседе с «Мослентой».
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