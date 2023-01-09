Косметолог Кудашкина дала советы по восстановлению кожи лица после новогодних застолий

Наиболее эффективные способы восстановить кожу после новогодних праздников и многочисленных застолий перечислила косметолог Елена Кудашкина.
По ее словам, в этот период у многих людей меняется рацион питания и режим дня, что негативно сказывается на состоянии эпидермиса. Из-за обилия жирной пищи, солений и копченостей на лице может появиться отечность и акне.
Чтобы сократить количество высыпаний на лице, эксперт посоветовала прибегнуть к чисткам и пилингам. После таких процедур кожа становится упругой, выравнивается ее рельеф и тон.
Также можно пройти фотодинамическую терапию. Процедура решает проблемы с неровным тоном кожи, морщинами и оплывшим овалом лица.
Что касается защиты кожи во время прогулок, следует использовать питательный крем, в составе которого нет воды. При ясной морозной погоде важно обеспечить защиту от ультрафиолетовых лучей — SPF 30, резюмировала медик в беседе с «Мослентой».