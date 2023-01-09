Сильные морозы послужили причиной закрытия катков в столице Татарстана

Как информирует издание «KAZANFIRST», согласно гидрометеорологическому прогнозу республиканских специалистов-метеорологов, ночью и утром 9 и 10 января на территории Татарстана будет отмечаться значительное понижение температуры воздуха. Так, синоптики предупреждают жителей региона о том, что столбик термометра возможно упадет до -31...-36 градусов, а местами даже и до 41 градуса ниже нуля. Днем, хотя и потеплеет, однако весьма незначительно: всего до -30…-25 градусов по шкале Цельсия.