Житель Барнаула задушил бывшую жену из-за нежелания выселяться из квартиры после развода

По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве. В ходе расследования был задержан экс-супруг погибшей. По версии следствия, в ночь на 5 января между ним и жертвой произошел конфликт на почве квартирного вопроса. В какой-то момент злоумышленник набросился на оппонентку и задушил ее.