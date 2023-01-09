Житель Барнаула задушил бывшую жену из-за нежелания выселяться из квартиры после развода

Барнаульские полицейские задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве бывшей супруги, сообщили в СУ СКР по региону.
Минувшим вечером на крыше многоэтажного дома по улице Юрина обнаружили бездыханное тело 38-летней женщины, присыпанное снегом. Ранее гражданка числилась пропавшей без вести.
По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве. В ходе расследования был задержан экс-супруг погибшей. По версии следствия, в ночь на 5 января между ним и жертвой произошел конфликт на почве квартирного вопроса. В какой-то момент злоумышленник набросился на оппонентку и задушил ее.
Предварительно установлено, что мужчина не хотел выселяться из квартиры, несмотря на официальное расторжение брака. Пытаясь скрыть следы преступления, он вынес труп бывшей возлюбленной на крышу и выбросил ее мобильный телефон. В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.
Ранее РИАМО сообщало, что в Красноярском крае пьяный мужчина попытался задушить жену новогодней гирляндой.