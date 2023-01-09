Между Хабаровским и Приморским краями впервые в истории появилась официальная граница

Впервые в истории между Хабаровским и Приморским краями была установлена официальная граница. Ее протяженность составила 1142 километра.
В пресс-службе Росреестра сообщили, что описательная часть границы была подготовлена давно. Однако специалисты обнаружили расхождения в границах 37 участков, а также в пяти особо охраняемых территорий регионального значения.
Все вопросы были урегулированы в ходе переговоров. Таким образом, между этими двумя российскими регионами впервые в истории появилась официальная граница.
Теперь рубеж внесен единый государственный реестр. Он проходит через реки, леса, горные хребты, а также автодорогу А-370 «Уссури» и даже Транссибирскую магистраль, передает РИА Новости.