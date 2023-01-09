Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Между Хабаровским и Приморским краями впервые в истории появилась официальная граница

Общество
Между Хабаровским и Приморским краями впервые в истории появилась официальная граница

Впервые в истории между Хабаровским и Приморским краями была установлена официальная граница. Ее протяженность составила 1142 километра.

В пресс-службе Росреестра сообщили, что описательная часть границы была подготовлена давно. Однако специалисты обнаружили расхождения в границах 37 участков, а также в пяти особо охраняемых территорий регионального значения.

Все вопросы были урегулированы в ходе переговоров. Таким образом, между этими двумя российскими регионами впервые в истории появилась официальная граница.

Теперь рубеж внесен единый государственный реестр. Он проходит через реки, леса, горные хребты, а также автодорогу А-370 «Уссури» и даже Транссибирскую магистраль, передает РИА Новости.
хабаровский край росреестр граница приморский край
Военкоры ФАН
Лучшие в аду