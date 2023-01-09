Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Панда в Московском зоопарке приготовила конфету, чтобы встретить возлюбленную

Общество
Панда в Московском зоопарке приготовила конфету, чтобы встретить возлюбленную

В Московском зоопарке рассказали о волнении панды Жуи перед встречей с Диндин, которую скоро подселят к нему.

По словам сотрудников зоопарка, Жуи выбрал большую конфету из тех угощений, которые он получил к Новому году, и ходит с ней в ожидании прибытия новой панды Диндин. Он в возбуждении катается с горки и постоянно возвращается на одно и то же место с конфетой, сообщает Life.

Объясняется это тем, что Жуи чувствует запах Диндин и понимает, что встреча с ней произойдет, когда откроется дверка ее домика и она появится на пороге.
москва зоопарк панда
Военкоры ФАН
Лучшие в аду