Панда в Московском зоопарке приготовила конфету, чтобы встретить возлюбленную

По словам сотрудников зоопарка, Жуи выбрал большую конфету из тех угощений, которые он получил к Новому году, и ходит с ней в ожидании прибытия новой панды Диндин. Он в возбуждении катается с горки и постоянно возвращается на одно и то же место с конфетой, сообщает Life.