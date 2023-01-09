Почетный член МОК Хейберг предсказал бойкот со стороны Европы в случае допуска россиян к ОИ-2024

Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Герхард Хейберг считает, что Европа бойкотирует летние Олимпийские игры в Париже в случае допуска туда россиян.
Хейберг призвал своих коллег из МОК повременить с допуском россиян и белорусов до Олимпиады-2024. Если атлетам разрешат участвовать в Играх, Европа может пойти на крайние меры, в том числе бойкотировать соревнования.
«Лидерам Олимпийского совета Азии еще слишком рано изучать возможные пути для российской интеграции. Да, соседи Украины, европейские страны вполне могут пойти на бойкот», — приводит слова Хейберга издание Inside the Games.
Ранее глава МОК Томас Бах посоветовал всем спортивным организациям отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах. Однако некоторые все же разрешили атлетам выступать в соревнованиях под нейтральным флагом, сообщает RT.