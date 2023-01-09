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NetEase: ликование Зеленского в связи с поставками ЗРК Patriot было недолгим из-за России

Армия
NetEase: ликование Зеленского в связи с поставками ЗРК Patriot было недолгим из-за России

Украина быстро пала духом после восторженных заявлений о начале поставок американских ЗРК Patriot из-за неожиданных новостей из России, пишет NetEase.

В публикации говорится, что в ходе последнего визита украинского лидера Владимира Зеленского в США было объявлено о новом пакете военной помощи ВСУ, в который вошли зенитные комплексы. Ликование президента Украины в связи с поставками этих систем было недолгим, передает «ПолитРоссия».

Дело в том, что после сообщений о поставках ЗРК выступил президент России Владимир Путин. Он рассказал, что Patriot уступают по боевой мощи российским ЗРК С-300. Кроме того, он предупредил, что ВС РФ «пощелкают» американское вооружение после того, как оно окажется на территории Украины.

«Соединенные Штаты внезапно пали духом», — сказано в статье.

Подчеркивается, что пессимизм американцев отразился и на Украине, где несколько охладели к подарку от союзников.

Ранее в Британии заявили, что Лондон теряет желание оказывать военную помощь украинской армии, передает телеканал «360».
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