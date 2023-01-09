NetEase: ликование Зеленского в связи с поставками ЗРК Patriot было недолгим из-за России

Дело в том, что после сообщений о поставках ЗРК выступил президент России Владимир Путин. Он рассказал, что Patriot уступают по боевой мощи российским ЗРК С-300. Кроме того, он предупредил, что ВС РФ «пощелкают» американское вооружение после того, как оно окажется на территории Украины.