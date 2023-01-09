На Сахалине пенсионерка одним ударом убила собутыльника

Пожилая жительница Сахалинской области ответит перед судом за жестокую расправу над своим гостем. Об этом в понедельник сообщили в региональном управлении СК России.
По данным ведомства, в гости к 59-летней фигурантке пришел ее 67-летний знакомый. Во время распития спиртного между ними произошел конфликт. Хозяйка схватила тупой предмет и один раз ударила им гостя по голове, отчего тот скончался на месте происшествия.
Пенсионерку задержали. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Решается вопрос об избрании ей меры пресечении в виде заключения под стражу.