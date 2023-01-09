На Сахалине пенсионерка одним ударом убила собутыльника

По данным ведомства, в гости к 59-летней фигурантке пришел ее 67-летний знакомый. Во время распития спиртного между ними произошел конфликт. Хозяйка схватила тупой предмет и один раз ударила им гостя по голове, отчего тот скончался на месте происшествия.