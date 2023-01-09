Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

На Сахалине пенсионерка одним ударом убила собутыльника

Происшествия
На Сахалине пенсионерка одним ударом убила собутыльника

Пожилая жительница Сахалинской области ответит перед судом за жестокую расправу над своим гостем. Об этом в понедельник сообщили в региональном управлении СК России.

По данным ведомства, в гости к 59-летней фигурантке пришел ее 67-летний знакомый. Во время распития спиртного между ними произошел конфликт. Хозяйка схватила тупой предмет и один раз ударила им гостя по голове, отчего тот скончался на месте происшествия.

Пенсионерку задержали. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Решается вопрос об избрании ей меры пресечении в виде заключения под стражу.
сахалинская область убийство пенсионерка
Военкоры ФАН
Лучшие в аду