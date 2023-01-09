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Звезда «9 роты» Артур Смольянинов порвал повестку для вступления в ВСУ и убежал

Шоу-бизнес
Звезда «9 роты» Артур Смольянинов порвал повестку для вступления в ВСУ и убежал

Выразивший готовность воевать на стороне Киева актер театра, кино и телевидения Артур Смольянинов отказался принимать повестку для прохождения службы в Вооруженных силах Украины.

Как сообщил ряд Telegram-каналов, повестку актеру пытались вручить рижские активисты движения Stand with Ukraine. После непродолжительной беседы оскандалившаяся звезда фильма «9 рота» порвала повестку и скрылась в неизвестном направлении.

Ранее на пожелание Смольянинова России стать «радиационной пылью» в своем Telegram-канале отреагировал журналист и телеведущий Отар Кушанашвили. Он заявил, что подобные слова о собственной стране способен изречь лишь ублюдок.
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