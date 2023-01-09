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Британцы увидели признаки диктатуры в сносе памятников русской культуры на Украине

Общество
Британцы увидели признаки диктатуры в сносе памятников русской культуры на Украине

Действия властей Украины по сносу памятников, связанных с русской культурой, подвергли критике читатели британского издания Daily Mail. Они увидели в этом признаки диктатуры.

Свое возмущение британцы выразили в комментариях к статье о демонтаже в Днепропетровске памятника ученому Михаилу Ломоносову. Читатели расценили действия чиновников как проигрыш Киева в конфликте.

Многие комментаторы высказались довольно резко, назвав Украину «дикой страной» и разглядев в действиях властей признаки диктатуры, которую финансируют сами жители посредством налогов.

Борьба с памятниками, связанными с СССР, началась на Украине в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. В последнее время чиновники также избавляются от всего, что связано с Россией.
Украина великобритания демонтаж памятников
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