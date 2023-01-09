Американский журналист, автор The American Conservative Тед Гален Карпентер развеял популярный на Западе миф об Украине. Он на пальцах объяснил, почему местная демократия является ложной.
По словам обозревателя, киевский режим во главе с президентом страны Владимиром Зеленским проявил себя как авторитарный. Однако западные СМИ закрывают на это глаза и предпочитают представлять Украину как государство со «свободолюбивой демократией», возмутился аналитик.
Автор материала на пальцах объяснил моменты, которые демократическая страна никогда себе не позволит: запрет оппозиционных партий, закрытие неугодных правительству СМИ, жесткая цензура в средствах массовой информации, объявление вне закона церкви, отстаивающей другую политику, заключение под стражу противников режима, пытки заключенных, публикации «черных списков» отечественных и зарубежных критиков.
«Однако украинское правительство совершило не одно или два, а все эти нарушения», — указал американский журналист.
Ранее сообщалось, что западные страны стали пересматривать позицию по Украине в пользу скорейшего завершения боевых действий. Об этом писала Национальная служба новостей.