По словам обозревателя, киевский режим во главе с президентом страны Владимиром Зеленским проявил себя как авторитарный. Однако западные СМИ закрывают на это глаза и предпочитают представлять Украину как государство со «свободолюбивой демократией», возмутился аналитик.