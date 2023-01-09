Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Продажи iPhone в России в 2022 году сократились почти вдвое

Технологии
Продажи iPhone в России в 2022 году сократились почти вдвое

Спрос на телефоны компании Apple iPhone сократился почти вдвое в России в 2022 году. Жители страны предпочли более выгодные по цене гаджеты.

За период с января по ноябрь 2022 года в России продали 2,2 млн телефонов, что на 48% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Такие данные представили в «Марвел-дистрибуции», передают «Ведомости».

Изменения в спросе подтвердили сетевые магазины техники. Сокращение на 45% за этот период зафиксировали в МТС. Меньший спад у «Мегафона» и «Ситилинка» — 22% и 19% соответственно.

На фоне такой тенденции модели iPhone стали опускаться ниже в списке востребованных телефонов. Лидерские позиции принадлежат гаджетам на операционной системе Android.

Напомним, что после начала специальной военной операции политика Apple изменилась. В частности, на территории России перестала работать система бесконтактной оплаты.
Apple iphone розничная торговля
Военкоры ФАН
Лучшие в аду