Продажи iPhone в России в 2022 году сократились почти вдвое

Спрос на телефоны компании Apple iPhone сократился почти вдвое в России в 2022 году. Жители страны предпочли более выгодные по цене гаджеты.
За период с января по ноябрь 2022 года в России продали 2,2 млн телефонов, что на 48% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Такие данные представили в «Марвел-дистрибуции», передают «Ведомости».
Изменения в спросе подтвердили сетевые магазины техники. Сокращение на 45% за этот период зафиксировали в МТС. Меньший спад у «Мегафона» и «Ситилинка» — 22% и 19% соответственно.
На фоне такой тенденции модели iPhone стали опускаться ниже в списке востребованных телефонов. Лидерские позиции принадлежат гаджетам на операционной системе Android.
Напомним, что после начала специальной военной операции политика Apple изменилась. В частности, на территории России перестала работать система бесконтактной оплаты.