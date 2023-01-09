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МО Тайваня сообщило о приближении к острову 57 боевых самолетов ВВС Китая

Армия
МО Тайваня сообщило о приближении к острову 57 боевых самолетов ВВС Китая

ВС Тайваня за прошедшие сутки зафиксировали приближение к острову 57 самолетов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

В сообщении тайваньского военного ведомства сказано, что 28 боевых самолетов ВВС Китая вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) острова. Отмечается, что было также зафиксировано приближение трех беспилотников, передает телеканал «360».

По имеющейся информации, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией. Кроме того, были развернуты наземные ракетные комплексы.
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