МО Тайваня сообщило о приближении к острову 57 боевых самолетов ВВС Китая

ВС Тайваня за прошедшие сутки зафиксировали приближение к острову 57 самолетов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
В сообщении тайваньского военного ведомства сказано, что 28 боевых самолетов ВВС Китая вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) острова. Отмечается, что было также зафиксировано приближение трех беспилотников, передает телеканал «360».
По имеющейся информации, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией. Кроме того, были развернуты наземные ракетные комплексы.