Сенатор Косачев назвал странным и бессмысленным бунт в Бразилии

Напомним, что 8 января в столице Бразилии сторонники экс-главы этого государства Жаира Болсонару осуществили захват ряда правительственных учреждений. Косачев в своем Telegram-канале, комментируя эти события, напомнил, что президентская гонка в Бразилии состоялась без каких-либо нарушений. Новый лидер страны был признан как на местном уровне, так и международном.