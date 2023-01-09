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Сенатор Косачев назвал странным и бессмысленным бунт в Бразилии

Политика
Сенатор Косачев назвал странным и бессмысленным бунт в Бразилии

Бунт, который разразился на территории бразильского государства, ни к чему хорошему не приведет. Такую точку зрения озвучил вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев.

Напомним, что 8 января в столице Бразилии сторонники экс-главы этого государства Жаира Болсонару осуществили захват ряда правительственных учреждений. Косачев в своем Telegram-канале, комментируя эти события, напомнил, что президентская гонка в Бразилии состоялась без каких-либо нарушений. Новый лидер страны был признан как на местном уровне, так и международном.

«Странный и бессмысленный "путч в никуда" в Бразилии», — написал сенатор.

Ранее сообщалось, что бразильское руководство ввело режим ЧС на территории государства из-за беспорядков. Об этом пишет Национальная служба новостей.
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