В Коломне пьяная многодетная мать изрезала ножом маленького сына

Жительница Коломенского микрорайона Колычево набросилась с ножом на собственного сына. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу, пишет в понедельник mk.ru.
В полицию обратились местные жители, пожаловавшись на шумных соседей. Когда стражи порядка прибыли на место, то обнаружили в квартире семилетнего мальчика с ножевым ранением живота. По предварительным данным, на ребенка набросилась его пьяная мать.
Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в медучреждение, где успешно прооперировали. В семье воспитываются трое несовершеннолетних, остальных детей изъяли и передали органам опеки.