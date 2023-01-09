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Сеть McDonald’s столкнулась с массовым воровством многоразовой посуды во Франции

Общество
Сеть McDonald’s столкнулась с массовым воровством многоразовой посуды во Франции

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's перешла на использование многоразовой посуды для подачи картошки фри, наггетсов и некоторых других блюд. По словам представителей компании, во Франции некоторые посетители начали ее воровать.

Массовое воровство многоразовой посуды вынудило компанию принять меры. В частности в такую посуду начали встраивать специальные GPS-маячки, позволяющие найти ее. По данным телеканала BFM TV, в ресторанах повесили предупреждение для посетителей, в котором говорится о наличии чипов в посуде.

В свою очередь сами посетители объясняют свой поступок тем, что они хотят оставить себе многоразовую посуду из McDonald's на память. Некоторые из них планируют использовать стаканчики и рожки как пепельницу, другие — по прямому назначению.
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