Принц Гарри сравнил членов королевской семьи Великобритании с насильниками

До выхода мемуаров принца под названием «Запасной» младший сын Карла III дал несколько интервью британским и американским изданиям. Так, по словам принца Гарри, его королевских родственников можно сравнить с насильниками, которые «легли в постель с дьяволом», чтобы сохранить свой имидж.