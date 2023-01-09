Принц Гарри сравнил членов королевской семьи Великобритании с насильниками

Сын короля Великобритании Карла III Гарри заявил, что члены его семьи готовы пойти на все, чтобы сохранить репутацию.
До выхода мемуаров принца под названием «Запасной» младший сын Карла III дал несколько интервью британским и американским изданиям. Так, по словам принца Гарри, его королевских родственников можно сравнить с насильниками, которые «легли в постель с дьяволом», чтобы сохранить свой имидж.
Он также добавил, что его отец и брат принц Уильям с первого дня плохо относились к его жене Меган Маркл, а Кейт Миддлтон даже оскорбляла девушку, называя ее «разведенной американской актрисой двух рас», пишет Daily Mail.
Ранее в интервью CBS принц Гарри раскритиковал свою мачеху Камиллу Паркер-Боулз и рассказал об опасности королевы-консорта.