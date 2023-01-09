Студенты в России предложили распознавать опасные предметы с помощью нейросети

Возможности нейросети могут применяться для надежного распознавания опасных предметов в общественных местах. К такому выводу пришли студенты Казанского государственного энергетического университета, разработавшие специальную интеллектуальную систему.
Как сообщает телеканал RT, проект, реализующийся в рамках акселерационной программы «Платформы университетского технологического предпринимательства», получил название SBA — Scan-Based Access.
Это совместимое с любыми видами сканеров программное обеспечение способно анализировать полученное через интерскоп изображение предмета и определять, является ли он возможным источником угрозы.