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Студенты в России предложили распознавать опасные предметы с помощью нейросети

Технологии
Студенты в России предложили распознавать опасные предметы с помощью нейросети

Возможности нейросети могут применяться для надежного распознавания опасных предметов в общественных местах. К такому выводу пришли студенты Казанского государственного энергетического университета, разработавшие специальную интеллектуальную систему.

Как сообщает телеканал RT, проект, реализующийся в рамках акселерационной программы «Платформы университетского технологического предпринимательства», получил название SBA — Scan-Based Access.

Это совместимое с любыми видами сканеров программное обеспечение способно анализировать полученное через интерскоп изображение предмета и определять, является ли он возможным источником угрозы.
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