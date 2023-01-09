Лисы в Подмосковье стали чаще появляться в населенных пунктах

Жители столицы и Московской области стали чаще размещать в соцсетях информацию о том, что рядом с их домами видели лисиц. Лесных зверей замечали в городских парках, на улицах и даже на территории детских садов.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», со ссылкой на «Мослента», так, 7 января горожане встретили лису в Раменском городском парке. Помимо этого, накануне данных хищников встречали на Нагорной улице, а также в районе московской станции метро «Курская», которая находится довольно близко к центру города.
Также лисы были замечены и жителями Железнодорожного. В конце 2022 года на юго-западе Москвы лиса прогуливалась рядом с местным детсадом. Пользователи сети полагают, что «рыжие гости» посещают населенные пункты в поисках пропитания.