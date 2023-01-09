Производители электроники в РФ призвали повысить пошлины на иностранную светотехнику

Российские производители электроники призвали кабмин поднять импортные пошлины на светотехнику и компоненты для нее. По их мнению, повышение должно составить от 10 до 15%, сообщает «Коммерсантъ».
Соответствующее обращение направила глава «Консорциума Светотехника» (туда включено 68 фирм, в числе которых АО «Ангстрем», АО «Орбита» и др.) Ольга Грекова на имя директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Юрия Плясунова.
Такая мера призвана стимулировать спрос на отечественные компоненты: сегодня при выпуске больших партий ряд игроков рынка применяют не местные, а более дешевые азиатские детали.
Однако производителям в России поможет лишь сокращение пошлин на импорт комплектующих и переговоры об уменьшении пошлин со странами потенциального экспорта, указал GR-директор МСК «БЛ Групп» Евгений Долин. В противном случае, наступит «торговая война» с евразийскими государствами.