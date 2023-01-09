Жительница Мордовии пострадала из-за опрокидывания автомобиля

В УГИБДД России по Мордовии оценили последствия ДТП на автотрассе «Отрадное – Кочкуши – Наченалы – Апраксино».
По данным ведомства, 65-летний водитель не справился с управлением «УАЗ — 390992» из-за значительного превышения допустимой скорости на сложной заснеженной дороге и допустил падение машины в кювет, сообщают «Известия Мордовии».
Там автомобиль опрокинулся. В итоге повреждения получила 47-летняя пассажирку, которую пришлось госпитализировать в Комсомольскую ЦРБ. Расследование инцидента продолжается.