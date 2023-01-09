Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Жительница Мордовии пострадала из-за опрокидывания автомобиля

Происшествия
Жительница Мордовии пострадала из-за опрокидывания автомобиля

В УГИБДД России по Мордовии оценили последствия ДТП на автотрассе «Отрадное – Кочкуши – Наченалы – Апраксино».

По данным ведомства, 65-летний водитель не справился с управлением «УАЗ — 390992» из-за значительного превышения допустимой скорости на сложной заснеженной дороге и допустил падение машины в кювет, сообщают «Известия Мордовии».

Там автомобиль опрокинулся. В итоге повреждения получила 47-летняя пассажирку, которую пришлось госпитализировать в Комсомольскую ЦРБ. Расследование инцидента продолжается.
мордовия дтп травмы
Военкоры ФАН
Лучшие в аду