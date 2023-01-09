Рубль укрепляется к доллару в ходе торгов Мосбиржи 9 января

Курс российского рубля укрепляется по отношению к доллару в ходе утренних торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют последние данные торговой площадки.
Так, на 09:05 по московскому времени доллар по отношению к значению предыдущего закрытия теряет 0,3775 рубля, и его курс составляет 71,7450 рубля. В то же время европейская валюта укрепляется к рублю на 0,2475 единицы, до 76,4125 рубля.
Китайский юань также демонстрирует рост по отношению к рублю. Его курс растет на 0,0720 рубля и составляет 10,5090 рубля.
На старте торгов Мосбиржи американская национальная валюта росла на 0,0800 рубля.