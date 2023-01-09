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Депутат Драпеко заявила, что Смольянинов будет проклят своими зрителями и страной

Общество
Депутат Драпеко заявила, что Смольянинов будет проклят своими зрителями и страной

Актер театра, кино и телевидения Артур Смольянинов, известный широкой публике по роли в фильме «9 рота», будет проклят своими зрителями и Россией. Такое мнение высказала депутат Государственной думы Елена Драпеко.

Говоря о последнем интервью Смольянинова, в котором он грубо отозвался о России, парламентарий отметила, что он, судя по всему, выбрал какой-то собственный путь.

«Ну, туда ему и дорога», — цитирует Драпеко РЕН ТВ.

Ранее на слова Смольянинова о готовности войти в состав ВСУ отреагировал заслуженный артист Северной Осетии Сослан Фидаров. Он заявил, что актер никогда не пошел бы на фронт.
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