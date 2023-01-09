ДТП с четырьмя погибшими произошло на федеральной трассе «Вилюй» в Иркутской области

Трагедия случилась около 10:00 по местному времени (5:00 по московскому времени) на 264-м километре магистрали. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что проезжую часть не поделили КамАЗ и Mazda Capella. Погибшими оказались водитель и три пассажира легковушки.