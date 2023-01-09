ДТП с четырьмя погибшими произошло на федеральной трассе «Вилюй» в Иркутской области

Смертельное ДТП с участием КамАЗа и легковой машины произошло на федеральной трассе «Вилюй» в Иркутской области. В результате аварии погибли четыре человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Трагедия случилась около 10:00 по местному времени (5:00 по московскому времени) на 264-м километре магистрали. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что проезжую часть не поделили КамАЗ и Mazda Capella. Погибшими оказались водитель и три пассажира легковушки.
В большегрузе, кроме мужчины за рулем, были еще 11 пассажиров. Согласно предварительным данным, из них никто не пострадал. По факту аварии была организована проверка в рамках статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»).