ФБР предупреждало Германию об угрозе теракта с использованием цианида и рицина

Сотрудники ФБР предупреждали немецких коллег об угрозе теракта с использованием химического оружия, пишет Bild.
По информации издания, Германию уведомили о том, что подозреваемый искал в Сети сведения о цианиде и рицине. Предварительно установлено, что злоумышленник планировал совершить атаку на Новый год.
Задержание предполагаемого террориста проводили силовики в защитных костюмах. Из его квартиры вынесли голубые контейнеры с неустановленными веществами. Позднее генпрокуратура сообщила, что ядов в субстанции обнаружено не было.