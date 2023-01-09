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ФБР предупреждало Германию об угрозе теракта с использованием цианида и рицина

Происшествия
ФБР предупреждало Германию об угрозе теракта с использованием цианида и рицина

Сотрудники ФБР предупреждали немецких коллег об угрозе теракта с использованием химического оружия, пишет Bild.

По информации издания, Германию уведомили о том, что подозреваемый искал в Сети сведения о цианиде и рицине. Предварительно установлено, что злоумышленник планировал совершить атаку на Новый год.

Задержание предполагаемого террориста проводили силовики в защитных костюмах. Из его квартиры вынесли голубые контейнеры с неустановленными веществами. Позднее генпрокуратура сообщила, что ядов в субстанции обнаружено не было.
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