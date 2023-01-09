Почему Швеция и Финляндия могут остаться вне НАТО, обсудят в «Патриоте»

Условия, которые выдвигают власти Турции по вступлению Швеции в НАТО, невозможно выполнить, заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон на конференции «Народ и оборона» в минувшее воскресенье. Швеция и Финляндия еще 18 мая вручили генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление стран в альянс, но только 28 из 30 стран-членов согласились на это, ответа ожидают от Турции и Венгрии.
Почему Швеция не может выполнить всех требований Турции, и не будет этого делать? Верховный суд Швеции отклонил запрос Анкары на экстрадицию турецкого гражданина – как власти заставят суд изменить мнение? Почему Финляндия пообещала не вступать в НАТО раньше Швеции? Пекка Хаависто исключил получение Финляндией ядерного оружия, но следующий министр или блок НАТО может изменить это решение? Вучич отказался от сербов в Косово, сообщив об отказе НАТО в запросе Сербии на ввод полиции и армии в Косово и Метохию? Есть ли единство в странах НАТО? Генсек НАТО Столтенберг заявил, что сотрудничество России и Китая угрожает Западу – это реальность?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:
- Константин Валентинович Сивков, военный и политический аналитик, доктор военных наук;
- Сергей Александрович Марков, директор «Института политических исследований», российский государственный и общественный деятель;
- Александр Евгеньевич Михайлов, руководитель бюро военно-политического анализа.
Эфир состоится 9 января, в понедельник, в 15:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
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Прямой эфир пройдет здесь.
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