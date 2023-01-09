Почему Швеция и Финляндия могут остаться вне НАТО, обсудят в «Патриоте»

Почему Швеция не может выполнить всех требований Турции, и не будет этого делать? Верховный суд Швеции отклонил запрос Анкары на экстрадицию турецкого гражданина – как власти заставят суд изменить мнение? Почему Финляндия пообещала не вступать в НАТО раньше Швеции? Пекка Хаависто исключил получение Финляндией ядерного оружия, но следующий министр или блок НАТО может изменить это решение? Вучич отказался от сербов в Косово, сообщив об отказе НАТО в запросе Сербии на ввод полиции и армии в Косово и Метохию? Есть ли единство в странах НАТО? Генсек НАТО Столтенберг заявил, что сотрудничество России и Китая угрожает Западу – это реальность?