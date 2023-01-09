Минометчики ВС РФ находятся в постоянной боеготовности на Запорожском направлении

Минометные расчеты ВС РФ оказывают огневую поддержку подразделениям на передовых позициях на Запорожском направлении.
В материале РИА Новости говорится, что российские минометчики находятся в постоянной боевой готовности для прикрытия передовых позиций.
«Как только появляется движение противника и возникает угроза нашим соединениям мы сразу открываем огонь», — рассказал командир одного из российских подразделений.
Ранее стало известно, что ВС РФ уничтожили диверсионно-разведывательные группы ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях после окончания режима прекращения огня, передает телеканал «360».