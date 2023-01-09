РИА Новости: Украина получила мрачные вести из США

Избрание новым спикером Палаты представителей США республиканца Кевина Маккарти стало для Украины мрачной вестью, поскольку теперь она рискует остаться без финансовой и военной помощи. Такой вывод сделал обозреватель Дмитрий Бавырин.
В статье для РИА Новости он на пальцах объяснил, что Маккарти выступает за сокращение поддержки Киева. Украинской стороне стоит беспокоиться, поскольку он уже пообещал сократить расходы по государственному бюджету страны на 130 миллиардов долларов, считает эксперт.
«На урезание мегаломанских проектов Пентагона в области оснащения собственных войск у республиканцев не поднимется рука, а вот подношения богу войны Марсу (то есть помощь ВСУ) — главный кандидат на сокращение», — подчеркнул Бавырин.
Ранее Национальная служба новостей сообщила, что украинский лидер Владимир Зеленский поздравил Кевина Маккарти с избранием на пост спикера Палаты представителей США. Он заявил, что надеется на продолжение помощи Киеву.