РИА Новости: Украина получила мрачные вести из США

В статье для РИА Новости он на пальцах объяснил, что Маккарти выступает за сокращение поддержки Киева. Украинской стороне стоит беспокоиться, поскольку он уже пообещал сократить расходы по государственному бюджету страны на 130 миллиардов долларов, считает эксперт.