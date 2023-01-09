Украинские власти не смогли найти денег, чтобы снести памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу.
Мемориал установлен на его родине — в городе Каменское Днепропетровской области. В связи с отсутствием финансирования вопрос о демонтаже памятника рассматривать не будут, заявил первый заместитель мэра Александр Чернышев.
«Чтобы демонтировать бюст генсека, не хватает средств», — написал он в социальных сетях.
В Днепре ранее демонтировали памятник русскому ученому Михаилу Ломоносову. В Харькове же снесли памятники председателю Совета министров СССР Николаю Тихонову и советскому писателю Николаю Островскому, пишет «Ридус».
Террор со стороны ВСУ, тем временем, без перерыва продолжался все новогодние праздники. Об этом сообщил журналист Александр Малькевич, передает газета «Петербургский дневник».