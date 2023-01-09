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Власти Украины не нашли денег на снос памятника Брежневу

Общество
Власти Украины не нашли денег на снос памятника Брежневу

Украинские власти не смогли найти денег, чтобы снести памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу.

Мемориал установлен на его родине — в городе Каменское Днепропетровской области. В связи с отсутствием финансирования вопрос о демонтаже памятника рассматривать не будут, заявил первый заместитель мэра Александр Чернышев.

«Чтобы демонтировать бюст генсека, не хватает средств», — написал он в социальных сетях.

В Днепре ранее демонтировали памятник русскому ученому Михаилу Ломоносову. В Харькове же снесли памятники председателю Совета министров СССР Николаю Тихонову и советскому писателю Николаю Островскому, пишет «Ридус».

Террор со стороны ВСУ, тем временем, без перерыва продолжался все новогодние праздники. Об этом сообщил журналист Александр Малькевич, передает газета «Петербургский дневник».
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