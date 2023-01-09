Кушанашвили жестко ответил актеру Смольянинову на пожелание России стать пылью

Актер театра, кино и телевидения Артур Смольянинов в последнем интервью резко высказался о России, которую покинул в свете проведения спецоперации на Украине. На выпады звезды в ее адрес отреагировал журналист Отар Кушанашвили.
Наряду с прочим звезда «9 роты» заявила, что желает России стать «радиационной пылью». У Кушанашвили слова Смольянинова вызывали резко негативную реакцию.
«Говорить про страну, где состоялся, где люди живут, манкируя сердцем, в контексте «радиоактивной пыли», — это надо быть ублюдком», — написал журналист в своем Telegram-канале.
Ранее на антироссийские высказывания актера отреагировала радиоведущая Алла Довлатова. Его слова о России она назвала низшей точкой в карьере Смольянинова.