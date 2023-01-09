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Восьмиметровый кит впервые за долгое время замечен в японской реке

Общество
Восьмиметровый кит впервые за долгое время замечен в японской реке

Жители Осаки, расположенной в южной части японского острова Хонсю, заметили восьмиметрового кита в устье реки Едогава. Это первый случай заплыва кита в реку за долгое время, передает телеканал NHK.

Подчеркивается, что нахождение кита в черте города с многомиллионным населением — крайне редкое явление. Млекопитающее настолько огромно, что его можно заметить не только с вертолета, но и с близлежащего автодорожного моста. При этом, как отмечают эксперты, китов ранее нельзя было увидеть в Едогаве.

Предполагается, что кит потерялся в ходе охоты. В настоящее время за ним присматривают специалисты местного океанариума, а также сотрудники японской службы безопасности на море.
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