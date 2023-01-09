Восьмиметровый кит впервые за долгое время замечен в японской реке

Подчеркивается, что нахождение кита в черте города с многомиллионным населением — крайне редкое явление. Млекопитающее настолько огромно, что его можно заметить не только с вертолета, но и с близлежащего автодорожного моста. При этом, как отмечают эксперты, китов ранее нельзя было увидеть в Едогаве.