Восьмиметровый кит впервые за долгое время замечен в японской реке

Жители Осаки, расположенной в южной части японского острова Хонсю, заметили восьмиметрового кита в устье реки Едогава. Это первый случай заплыва кита в реку за долгое время, передает телеканал NHK.
Подчеркивается, что нахождение кита в черте города с многомиллионным населением — крайне редкое явление. Млекопитающее настолько огромно, что его можно заметить не только с вертолета, но и с близлежащего автодорожного моста. При этом, как отмечают эксперты, китов ранее нельзя было увидеть в Едогаве.
Предполагается, что кит потерялся в ходе охоты. В настоящее время за ним присматривают специалисты местного океанариума, а также сотрудники японской службы безопасности на море.