Александр Овечкин вышел на первое место по числу сыгранных матчей в НХЛ среди россиян

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин по итогам матча с «Коламбусом» (1:0) установил очередной рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Форвард вышел на первое место по количеству игр в НХЛ среди россиян.
Овечкин провел 1317-й матч в своей карьере и обошел по этому показателю Алексея Ковалева, у которого 1316 встреч в чемпионате. На счету 37-летнего нападающего в текущем сезоне НХЛ 43 игры, в которых россиянин набрал 48 (29+19) баллов за результативность.
«Вашингтон» на домашней площадке в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Коламбус» со счетом 1:0, передает RT. Единственную шайбу на свой счет записал защитник Эрик Густафссон.