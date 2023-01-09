Александр Овечкин вышел на первое место по числу сыгранных матчей в НХЛ среди россиян

Овечкин провел 1317-й матч в своей карьере и обошел по этому показателю Алексея Ковалева, у которого 1316 встреч в чемпионате. На счету 37-летнего нападающего в текущем сезоне НХЛ 43 игры, в которых россиянин набрал 48 (29+19) баллов за результативность.