Как психиатрия на Западе отменила нормальность, расскажут в «Патриоте»

Понятия мужского и женского отменены на Западе благодаря активности нескольких политически ангажированных психиатров, которые получили административный ресурс и неограниченный доступ к СМИ. Именно политики заставили затем международные медицинские организации и ВОЗ в целом назвать смену полу нормальным явлением и стали поощрять подобные необратимые операции.
Как психиатрия на Западе отменила нормальность? Сколько лиц в реальности, согласно медицинской статистике, могут нуждаться в гендерной терапии? Почему смена пола стала массовым явлением на Западе, кто и зачем поощряет подобные операции? Как в России врачи относятся к таким операциям, где и под каким контролем их проводят, какова позиция Минздрава РФ? Поможет ли недавно принятый закон о запрете пропаганды ЛГБТ остановить вал калечащих операций в России?
На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответят:
- Надежда Николаевна Жилина, директор Автономной некоммерческой организации социально-правовой поддержки семей с детьми и защиты детства «Мы ЗА перемены»;
- Ольга Александровна Бухановская, главный врач Лечебно-реабилитационного научного центра ООО «Феникс»;
- София Руслановна Дробязко, юрист, ответственный секретарь Комитета Союза по защите жизни, повышения демографии (Москва).
Эфир состоится 9 января, в понедельник, в 11:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
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Прямой эфир пройдет здесь.
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