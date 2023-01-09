Как психиатрия на Западе отменила нормальность, расскажут в «Патриоте»

Как психиатрия на Западе отменила нормальность? Сколько лиц в реальности, согласно медицинской статистике, могут нуждаться в гендерной терапии? Почему смена пола стала массовым явлением на Западе, кто и зачем поощряет подобные операции? Как в России врачи относятся к таким операциям, где и под каким контролем их проводят, какова позиция Минздрава РФ? Поможет ли недавно принятый закон о запрете пропаганды ЛГБТ остановить вал калечащих операций в России?