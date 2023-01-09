Кабмин РФ одобрил план ремонта железнодорожной инфраструктуры

Инвестиции с 2023 года с учетом затрат на путевую технику должны достигнуть 7,6 трлн рублей. За 13 лет порядка 3,8 трлн рублей уйдет на капремонт дорог, около 2,6 трлн на реконструкцию сооружений и оздоровление земляного полотна и еще примерно 1,1 млрд руб. отправят на модернизацию парка путевой и дорожно-строительной техники.