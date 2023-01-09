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Кабмин РФ одобрил план ремонта железнодорожной инфраструктуры

Экономика
Кабмин РФ одобрил план ремонта железнодорожной инфраструктуры

Правительственная комиссия по транспорту утвердила план постепенного выхода путевого комплекса ОАО «РЖД» на нормативный уровень до 2035 года, пишет «Коммерсантъ».

Программа подразумевает капитальный ремонт в 2023–2035 годах 82,2 тыс. километров железных дорог. Свыше 50% приходится на Северо-Западный полигон (44,2 тыс. км), следует из документа.

Инвестиции с 2023 года с учетом затрат на путевую технику должны достигнуть 7,6 трлн рублей. За 13 лет порядка 3,8 трлн рублей уйдет на капремонт дорог, около 2,6 трлн на реконструкцию сооружений и оздоровление земляного полотна и еще примерно 1,1 млрд руб. отправят на модернизацию парка путевой и дорожно-строительной техники.

При этом программа должна быть на 100% просубсидирована монополией. Подробного же плана финансирования в документе не прописано.
железная дорога инфраструктура РЖД
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