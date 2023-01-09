Стоимость нефти на мировых рынках растет из-за ослабления антиковидных мер в Китае

Стоимость нефти на мировых рынках растет в связи с новостями об ослаблении антикоронасирусных ограничений в Китае, передает РИА Новости со ссылкой на инфоармацию торговых площадок.
По данным на 7:51 по московскому времени, 9 января цена фьючерсов на нефть марки Brent на март выросла до 79,57 доллара за баррель, увеличившись на 1,27%. Февральские фьючерсы WTI поднялись на 1,38%, до 74,79 доллара.
С декабря 2022 года китайские власти начали постепенно ослаблять антикоронавирусные меры в стране, где ранее действовала нулевая политика терпимости к COVID–19. В связи с этим нефтяной рынок растет более чем на 1% в надежде на повышение спроса на топливо.
В декабре 2022 года страны Евросоюза ввели ограничение цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. В ответ на это Россия прекратила поставлять ресурс государствам, которые выступили в пользу такой меры.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее оценил положение Европы, как и самой Японии, как ужасное, сообщает «ФедералПресс».