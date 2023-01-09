Стоимость нефти на мировых рынках растет из-за ослабления антиковидных мер в Китае

С декабря 2022 года китайские власти начали постепенно ослаблять антикоронавирусные меры в стране, где ранее действовала нулевая политика терпимости к COVID–19. В связи с этим нефтяной рынок растет более чем на 1% в надежде на повышение спроса на топливо.