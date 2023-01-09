Дни Александринского театра пройдут в Республике Сербской

Дни Александринского театра стартуют в Республике Сербской 9 января. Они откроются в городе Баня-Лука.
В Национальном театре республики пройдет выставка «Избранные образы русской сцены», которая представляет цифровые копии эскизов занавесов и декорационного оформления легендарных спектаклей петербургского театра в период с XIX по XX век. Также для жителей республики подготовили моноспектакль «Охота жить!» с народным артистом России Сергеем Паршиным.
«Дни Александринского театра в Республике Сербской открывают цикл наших зарубежных гастрольных проектов в 2023 году», — отметил директор театра Сергей Емельянов в разговоре с журналистами.
В этом году у александринцев запланированы показы спектаклей в Армении и Сербии, Москве и Петрозаводске. К тому же в конце мая на исторической сцене Большого театра в российской столице представят специальные показы новой постановки Валерия Фокина.