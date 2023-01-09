Юрист Нечаева назвала самые выгодные месяцы для отпуска в 2023 году

Наибольшую выгоду сотрудник получит, если выберет отпуск в месяцы с максимальным числом рабочих дней, рассказала эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.
Так, самыми выгодными с точки зрения отпускных выплат в 2023 году станут август, март и октябрь, рассказала юрист. Последний летний месяц насчитывает 23 рабочих дня, а два других — 22 дня, что позволит незначительно потерять в деньгах.
Самыми короткими рабочими месяцами в этом году будут январь и февраль, с 17 и 18 днями соответственно. Нечаева посоветовала в это время поработать, поскольку отпускные будут гораздо меньше зарплаты, пишет РИА Новости.
Ранее «Ридус» сообщал, что зарплаты мужчин в России по-прежнему отличаются от выплат женщинам. В настоящее время им платят примерно на 28% больше.