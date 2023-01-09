Пользователей Reddit удивило фото школьного обеда в Калифорнии с авокадо и грейпфрутом

Фотографию бесплатного школьного обеда опубликовала в социальной сети Reddit живущая в США женщина с ником bestoblivion. В ответах к публикации комментаторы удивились разнообразию пищи, которую теперь дают в школах.
На опубликованном снимке можно заметить поднос с нарезанными грейпфрутом, авокадо, кабачком и редисом, а также фольгу, в которую завернуто буррито с фасолью и сыром. Отмечается, что такой школьный обед подали в одной из школ Калифорнии бесплатно.
Фото собрало более 100 тысяч лайков. Как уточнила автор поста, запечатленный на снимке обед предоставили в государственной школе на севере штата. По ее словам, ученики здесь самостоятельно выбирают в столовой составляющие обеда. Все, что не съедают школьники, отправляется на компост для местной фермы.