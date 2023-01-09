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Французы массово скупают фонарики и генераторы из-за страха остаться без электричества

Общество
Французы массово скупают фонарики и генераторы из-за страха остаться без электричества

Жители Франции начали массово скупать фонарики, газовые горелки, генераторы и походные плиты из-за угрозы возможного блэкаута на фоне энергетического кризиса.

Сейчас страна с крупнейшей в Европе атомной энергетикой буквально возвращается в прошлое. По словам аналитиков, никогда еще местная государственная энергогенерирующая компания EDF не производила так мало энергии, как в 2022 году.

Из-за вероятных веерных отключений гражданам предложили сократить энергопотребление. Если потребуется, то останавливать подачу электроэнергии будут на два часа в периоды пиковой нагрузки, то есть утром и вечером. Во время таких отключений около 10 миллионов французов будут оставаться без света, пишет «Ридус».

При этом отключения, вероятнее всего, затронут жилые дома, школы, магазины и общественный транспорт. Происходящее говорит о том, что французские власти запустили ситуацию в атомной энергетике, и, потеряв время, теперь вынуждены долго наверстывать упущенное, сообщает РИА Новости.
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