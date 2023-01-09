Французы массово скупают фонарики и генераторы из-за страха остаться без электричества

Из-за вероятных веерных отключений гражданам предложили сократить энергопотребление. Если потребуется, то останавливать подачу электроэнергии будут на два часа в периоды пиковой нагрузки, то есть утром и вечером. Во время таких отключений около 10 миллионов французов будут оставаться без света, пишет «Ридус».