Французы массово скупают фонарики и генераторы из-за страха остаться без электричества

Жители Франции начали массово скупать фонарики, газовые горелки, генераторы и походные плиты из-за угрозы возможного блэкаута на фоне энергетического кризиса.
Сейчас страна с крупнейшей в Европе атомной энергетикой буквально возвращается в прошлое. По словам аналитиков, никогда еще местная государственная энергогенерирующая компания EDF не производила так мало энергии, как в 2022 году.
Из-за вероятных веерных отключений гражданам предложили сократить энергопотребление. Если потребуется, то останавливать подачу электроэнергии будут на два часа в периоды пиковой нагрузки, то есть утром и вечером. Во время таких отключений около 10 миллионов французов будут оставаться без света, пишет «Ридус».
При этом отключения, вероятнее всего, затронут жилые дома, школы, магазины и общественный транспорт. Происходящее говорит о том, что французские власти запустили ситуацию в атомной энергетике, и, потеряв время, теперь вынуждены долго наверстывать упущенное, сообщает РИА Новости.