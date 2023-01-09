Рогов сообщил о подготовке ВСУ к форсированию Днепра около Каховского водохранилища

Вооруженные силы Украины собираются форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища. Этой информацией с РИА Новости поделился председатель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, Днепр недавно неожиданно обмелел. Этот процесс случился не просто так. Данный факт говорит о подготовке ВСУ к форсированию реки в районе Каховского водохранилища. Рогов предположил, что Энергодар и Запорожская АЭС могут стать направлениями для высадки десантников.
Он назвал уменьшение стока воды в Днепре искусственным процессом. Ответственность за его организацию несет Киев. Власти Украины постепенно перекрывали гидротехнические затворы ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях.