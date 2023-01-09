Рогов сообщил о подготовке ВСУ к форсированию Днепра около Каховского водохранилища

По его словам, Днепр недавно неожиданно обмелел. Этот процесс случился не просто так. Данный факт говорит о подготовке ВСУ к форсированию реки в районе Каховского водохранилища. Рогов предположил, что Энергодар и Запорожская АЭС могут стать направлениями для высадки десантников.