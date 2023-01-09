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Володин заявил о многомиллиардных издержках ушедших из России компаний

Экономика
Володин заявил о многомиллиардных издержках ушедших из России компаний

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался о положении иностранных компаний, ушедших из России. По его словам, они терпят многомиллиардные издержки.

Парламентарий отметил, что почти 76% зарубежных предприятий остались в России. Это, по его словам, говорит, что корпорации верят в хорошие перспективы развития российской экономики.

«Их устраивает деловой климат», — написал в Telegram-канале Володин, добавив, что ушедшие из РФ компании «терпят миллиардные издержки».

Что касается отечественных предприятий, то они, по словам спикера Госдумы, заполняют освободившиеся ниши. Так, например, есть большой рост в сфере производства одежды и выпуска лекарств, подчеркнул Володин.
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