Президент Бразилии объявил режим ЧС в столице до конца месяца

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил в столице режим чрезвычайной ситуации в связи с беспорядками, устроенными сторонниками экс-лидерами страны Жаира Болсонару.
Нынешний президент Бразилии зачитал указ о введении режима ЧС, который продлится до конца месяца. Согласно документу, цель введенной меры состоит в том, чтобы «положить конец серьезному нарушению общественного порядка».
Лула да Силва также распорядился задействовать военные и правоохранительные силы для устранения протестов в Бразилиа. Он пообещал найти организаторов беспорядков и наказать их по закону.
Накануне сторонники Болсонару вышли с требованием отстранить действующего президента. Они ворвались в государственные здания и устроили там погром.