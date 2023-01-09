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Президент Бразилии объявил режим ЧС в столице до конца месяца

Политика
Президент Бразилии объявил режим ЧС в столице до конца месяца

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил в столице режим чрезвычайной ситуации в связи с беспорядками, устроенными сторонниками экс-лидерами страны Жаира Болсонару.

Нынешний президент Бразилии зачитал указ о введении режима ЧС, который продлится до конца месяца. Согласно документу, цель введенной меры состоит в том, чтобы «положить конец серьезному нарушению общественного порядка».

Лула да Силва также распорядился задействовать военные и правоохранительные силы для устранения протестов в Бразилиа. Он пообещал найти организаторов беспорядков и наказать их по закону.

Накануне сторонники Болсонару вышли с требованием отстранить действующего президента. Они ворвались в государственные здания и устроили там погром.
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