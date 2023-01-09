Веденное Евросоюзом топливное эмбарго не приведет к росту цен на АЗС в России

Москва поставляет европейским странам в основном мазут, дизельное топливо и нафту. В России может возникнуть избыток дизеля и мазута, так как в Азии, которая является альтернативным рынком сбыта, ниже спрос на эти ресурсы. Об этом заявил замруководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов, передает РИА Новости.