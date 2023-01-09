Веденное Евросоюзом топливное эмбарго не приведет к росту цен на АЗС в России

Стоимость топлива на российских заправках, скорее всего, не поднимется на фоне запрета Европы импортировать нефть из России. Власти страны будут прилагать усилия для сдерживания роста цен в рамках инфляции.
Москва поставляет европейским странам в основном мазут, дизельное топливо и нафту. В России может возникнуть избыток дизеля и мазута, так как в Азии, которая является альтернативным рынком сбыта, ниже спрос на эти ресурсы. Об этом заявил замруководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов, передает РИА Новости.
Обычно на оптовые цены влияет переизбыток, но в РФ стоимость нефти меняется из-за фискального механизма. Колобанов считает, что эмбарго не повлияет на стоимость дизеля и бензина.