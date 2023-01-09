Максакова катком прошлась по Гагариной после исполнения хита Пугачевой

Певица Мария Максакова резко высказалась о своей российской коллеге Полине Гагариной. Она возмущенно отреагировала на исполнение артисткой хита Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон».
Проживающая на Украине знаменитость, посмотрев новогоднее шоу, где участвовала Гагарина, не смогла скрыть свое недовольство. Она катком прошлась по участнице Евровидения-2015.
«Это как если бы в оркестре красивую арфу заменили стиральной доской», — заявила Максакова на YouTube-шоу «И грянул Грэм».
По мнению певицы, использование песни Примадонны в новогоднем выпуске — попытка доказать Пугачевой, что «без нее на что-то способны». К слову, 73-летняя звезда живет в Израиле и заверяет, что она счастлива за границей.
Примадонна сбежала из России вместе с младшими детьми. Она спустя месяцы молчания поддержала мужа-иноагента, поливающего грязью родину, и оскорбила россиян.