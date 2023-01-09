Снежная проблема стала спутницей жителей Петербурга в первый рабочий день года

Власти Санкт-Петербурга все еще игнорируют проблему снегоуборки в городе, которая превратилась в спутницу жителей в первый рабочий день 2023 года. Сугробы продолжают мешать обычным горожанам. Вероятно, Смольный просто беспомощен перед непогодой.
Сотрудники коммунальных служб города до сих пор не могут избавить петербуржцев от снега на улицах и льда на тротуарах. На фоне этого с каждым новым днем увеличивается количество дорожных аварий и полученных на тротуарах травм. При этом горожане тратят собственное драгоценное время в многокилометровых пробках.
Администрация губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова уже на протяжении нескольких лет бессильна перед снежным сезоном. Смольный игнорирует все призывы и мольбы горожан исправить эту ситуацию. На фоне неэффективной работы властей петербуржцы каждый день рискуют оказаться жертвой ДТП или получить серьезную травму на улице.