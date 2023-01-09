Снежная проблема стала спутницей жителей Петербурга в первый рабочий день года

Сотрудники коммунальных служб города до сих пор не могут избавить петербуржцев от снега на улицах и льда на тротуарах. На фоне этого с каждым новым днем увеличивается количество дорожных аварий и полученных на тротуарах травм. При этом горожане тратят собственное драгоценное время в многокилометровых пробках.