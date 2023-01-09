Систему автоматизированного поиска фишинговых сайтов могут запустить в России

Генпрокуратура совместно с Роскомнадзором и Минцифры в настоящее время ведет работу над противодействием фишинговым ресурсам, которые незаконно собираются персональные данные, а также сведения о паролях при дистанционном банковском обслуживании и информацию о платежных картах.