Систему автоматизированного поиска фишинговых сайтов могут запустить в России

Систему автоматического поиска фишинговых сайтов собираются разработать в России. Она должна обеспечить взаимодействие ведомств в этой сфере, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ ТАСС.
Генпрокуратура совместно с Роскомнадзором и Минцифры в настоящее время ведет работу над противодействием фишинговым ресурсам, которые незаконно собираются персональные данные, а также сведения о паролях при дистанционном банковском обслуживании и информацию о платежных картах.
Разработан законопроект, регламентирующий оперативное решение по блокировке сайтов с использованием специальной информационной системы. Она должна обеспечить взаимодействие Роскомнадзора, Минцифры, Банка России, генпрокуратуры и других ведомств в этой сфере.