WP: будущее Украины может оказаться под вопросом после выборов в США

Будущее Украины может оказаться под вопросом из-за выборов в США в 2024 году. Об этом пишет обозреватель Washington Post Лиз Слай в своей статье.
Колумнист отмечает, что судьба Украины становится все более зависимой от переменных, находящихся вне ее контроля. Несмотря на то, что поддержка Европы политически важна, ее военный вклад крайне мал. При этом США поставляют Украине огромное количество вооружения.
Будущие обязательства Вашингтона могут оказаться под вопросом, если республиканцы победят на выборах президента в 2024 году. Процесс принятия решений по поставкам Украине может затянуться на некоторое время, однако к этому моменту ее шансы уменьшатся.
Слай усомнилась, что Запад сможет обеспечивать Киев боеприпасами. Журналистка считает, что это может подорвать боеспособность украинских военных. Тяжелое финансовое положение Украины ставит ее независимость под сомнение.