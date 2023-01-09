Кети Топурия рассказала о непростом принятии дочерью ее нового возлюбленного

Певица Кети Топурия замужем за бизнесменом Львом Деньговым уже больше двух лет. Однако дочь исполнительницы Оливия не сразу приняла нового члена семьи.
По словам артистки, ребенок не воспринимал замечания отчима и начинал вредничать. Топурия считает, что Оливия ревновала ее к Деньгову, с которым нужно было делить ее.
Бизнесмен в свою очередь проявил мудрость. Как сообщила артистка, возлюбленный старался сгладить болезненные углы в отношениях с Оливией. И у него это получилось.
«У них сейчас огромная любовь, и, кстати, она его больше слушается, чем меня», — поделилась подробностями Топурия в YouTube-шоу Натальи Подольской «Ваша Наташа».
Певица во второй раз вышла замуж в ноябре 2020 года. У нее родился сын Адам. От первого брака у нее растет дочь Оливия.